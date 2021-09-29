В РФС высказались по поводу телеправ на РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Вице-президент Российского Футбольного Союза Денис Соловьев, который является председателем Комитета РФС по маркетингу, поделился мнением о тендере по правах на показ Российской Премьер-Лиги.
– Была информация, что участники тендера не видят прямой зависимости в изменении формата чемпионата и стоимости медиаправ. Правда?
– Участники могут и не видеть, а РПЛ видит. Знаю, что внутри готовящейся конкурсной документации РПЛ уже есть пункт об обязательном увеличении стоимости прав в случае увеличения числа игр в чемпионате, то есть в случае возможного изменения формулы. А уж согласны с этим потенциальные участники или нет, мы поймем когда начнется их предквалификация.
С другой стороны, одно из наших предложений к РПЛ именно в этом и состояло: зачем закладывать какую бы то ни было формулу, когда можно просто сначала определиться с форматом и после этого спокойно реализовывать медиаправа в абсолютно прозрачной и понятной для всех участников ситуации.
– Как Вы сами оцениваете возможную стоимость прав? В СМИ называются цифры в 6-8 млрд рублей и даже больше.
– Я бы вообще сейчас не комментировал никакие возможные цифры. Есть только один более-менее понятный маркер: первое предложение «Матча». Все остальное – это плод фантазий всевозможных «инсайдеров» и других глубоко и не очень информированных источников.
Сегодня нет ни одного другого предложения, просто потому, что ещё не сформирована тендерная документация и не объявлен тендер. Многое будет зависеть от того, как именно будет сформирован пакет, с учетом или без учета коммерческих прав и так далее.
– Можете прокомментировать слухи о том, что в РФС заинтересованы в продолжении сотрудничества по телевизионному контракту с "Матч ТВ", пусть даже в ущерб финансовой стороне вопроса?
– Фейк он и есть фейк. Такие слухи придумывают и разносят те, кто ничего не понимает в текущей диспозиции и чувствует себя аутсайдером в возможном тендере, дабы заранее себе соломки подстелить.
Повторюсь, право принятия решения по медиапартнеру принадлежит лиге. РФС же в данном контексте заинтересован только в том, чтобы в российском футболе было больше денег, больше интеграций партнеров и больше охват и качество трансляций.
– Нет ли в связи с этим желания самостоятельно распорядиться правами, исключив участие в сделке РПЛ?
– Точно нет, хотя юридически у нас такая возможность есть. Уверены, что Лига сама справится с этой задачей, – приводит слова Соловьева Sport24.
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