В РФС заверили, что Мутко "останется в футболе"

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В РФС заверили, что Мутко "останется в футболе"Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин прокомментировал слова вице-премьера РФ Виталия Мутко, который заявил, что может "отойти от футбольных дел".

"Возможно, это было неправильно истолковано. Виталий Леонтьевич всегда любит говорить от сердца. Наверное, через 3-4 месяца у него будет много задач и обязанностей, связанных с основной работой. Но я уверен, что он продолжит работать в футболе и помогать ему. Хочу всем напомнить, что Мутко - президент РФС. Действующий президент. Он никуда не собирается", - сказал он.

Читайте: Мутко подвёл итоги матча Австрия - Россия | http://soccernews.ru

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