В РФС заявили о нищенстве российских арбитров

2 Теги рфс

В РФС заявили о нищенстве российских арбитров

Новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о проблемах российских арбитров.

"Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают - особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете... Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьёзный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в неё придёт молодёжь", - сказал функционер.

Напомним, что Хачатурянц в пятницу сменил на посту главы судейского комитета РФС Николая Левникова.

Не пропустите: Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Это можно сказать о любой профессии.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

За одну игру 50000 ! Какое нищенство

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