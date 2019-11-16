В РФС заявили о нищенстве российских арбитров
Новый председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о проблемах российских арбитров.
"Многие арбитры просто нищенствуют! По-другому нельзя назвать те деньги, которые они получают - особенно в регионах... Когда арбитру нужно добраться на матч за 30-40 километров и получить 500 или 1000 рублей... Ну вы понимаете... Конечно, молодой человек, который приходит в профессию, должен понимать ради чего он работает. Должна быть достойная зарплата. Тогда появится серьёзный стимул, и мы поднимем престиж профессии. Тогда в неё придёт молодёжь", - сказал функционер.
Напомним, что Хачатурянц в пятницу сменил на посту главы судейского комитета РФС Николая Левникова.
Не пропустите: Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Форвард "Краснодара" помог своей сборной выйти на Евро 2020: разбираем центральный матч вчерашнего дня между Румынией и Швецией
-
"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Вест Бромвича"
-
Два испанских клуба включились в борьбу за Алексея Миранчука
-
1
Мариу Руй назвал лучшего игрока мира
-
Соболев не перейдёт в "Зенит" зимой
-
Пентек может покинуть "Милан"
-
Уткин хочет, чтобы Черчесов ушёл из сборной России
-
"Локомотив" определился с ценой на братьев Миранчуков
-
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Бельгией
-
Два клуба Серии А поспорят за Мойсе Кина
-
2
В РФС заявили о нищенстве российских арбитров
-
"Ливерпуль" выкупил у Роджерса дом для Клоппа
-
2
Месси вступил в перепалку с Тите во время матча Бразилия - Аргентина (видео)
-
1
"Письмо с пулей": неизвестные угрожают Антонио Конте
-
СМИ узнали сроки восстановления Хамеса Родригеса
-
Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ
-
"Милан" и "Монако" поборются за талантливого бразильца
-
Дзюба дал громкое обещание перед матчем с Бельгией
-
Ван дер Сар подписал новый контракт с "Аяксом"
-
Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13