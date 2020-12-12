В РФС жёстко отреагировали на ошибку Казарцева в матче "Ротор" - "Уфа"
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарии по поводу работы арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между "Ротором" и "Уфой".
Напомним, что во втором тайме рефери ошибся, не назначив пенальти в ворота волгоградской команды за игру рукой.
"Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая его ошибка, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.
Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определённые факты выявлены и шло серьёзное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно", - цитирует Хачатурянца "Р-Спорт".
Казарцев в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ спровоцировал скандал после матча "Спартак" - "Сочи" (2:2). Тогда "красно-белые" потеряли очки из-за результативных ошибок судьи, а владелец московского клуба Леонид Федун грозил снять команду с чемпионата.
Не пропустите: Дюков рассказал об улучшении судейства в РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Игрок "Сочи" ударил помощника Тедеско после матча со "Спартаком"
-
"Спартак" потерпел поражение от "Сочи"
-
СМИ: Кокорин потеряет часть зарплаты, если не выполнит план по голам на сезон
-
Тедеско, вероятно, заключит новый контракт со "Спартаком"
-
Новый судейский скандал в РПЛ: "Уфа" будет жаловаться на Казарцева
Лента новостей
-
"Штутгарт" уничтожил дортмундскую "Боруссию", "РБ Лейпциг" сильнее "Вердера" и другие результаты 11-го тура Бундеслиги
-
Игрок "Сочи" ударил помощника Тедеско после матча со "Спартаком"
-
"Кротоне" разгромил "Специю" в 11-м туре Серии А
-
Нобоа повторил личный рекорд по голам за сезон в РПЛ
-
"Спартак" потерпел поражение от "Сочи"
-
1
Куман указал на проблемы в игре "Барселоны"
-
"Валенсия" и "Атлетик" сильнейшего не выявили
-
В РФС жёстко отреагировали на ошибку Казарцева в матче "Ротор" - "Уфа"
-
"Астон Вилла" вырвала гостевую победу над "Вулверхэмптоном"
-
СМИ: Кокорин потеряет часть зарплаты, если не выполнит план по голам на сезон
-
Тедеско, вероятно, заключит новый контракт со "Спартаком"
-
Широков назвал двух лучших игроков РПЛ
-
Новый судейский скандал в РПЛ: "Уфа" будет жаловаться на Казарцева
-
Боярский - о смерти болельщика "Спартака" Гафта: "Проклятый год. Печально, что уходят такие великие мастодонты"
-
"Ротор" минимально обыграл "Уфу" в 18-м туре РПЛ
-
Похороны Паоло Росси: подробности церемонии прощания с легендарным итальянцем
-
Официально: Кокорин пропустит матч с "Сочи"
-
"Ливерпуль" теряет Жоту
-
Широков предложил двух кандидатов на замену Семаку в "Зените"
-
Футболисты "Сочи" и "Спартака" почтят память Валентина Гафта