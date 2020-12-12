В РФС жёстко отреагировали на ошибку Казарцева в матче "Ротор" - "Уфа"

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц дал комментарии по поводу работы арбитра Василия Казарцева в матче 18-го тура РПЛ между "Ротором" и "Уфой".

Напомним, что во втором тайме рефери ошибся, не назначив пенальти в ворота волгоградской команды за игру рукой.

"Это очевидная ошибка арбитра. К сожалению, это не первая его ошибка, видимо, так он выполняет свои обязанности. Мне кажется, это следствие недостаточной квалификации. Получается, в очередной раз фигурирует арбитр Казарцев. Его предвзятость в предыдущих случаях выявлена не была, но грубейшие ошибки с его стороны продолжаются. Будем делать выводы.

Можно ли отстранить от футбола Казарцева? Вы знаете, пока говорить об этом рано. В случаях с другими отстраненными арбитрами были определённые факты выявлены и шло серьёзное расследование. Но непрофессиональные, неподготовленные арбитры не должны судить, это очевидно. Сейчас будем разбираться более подробно", - цитирует Хачатурянца "Р-Спорт".

Казарцев в 1-м туре текущего розыгрыша РПЛ спровоцировал скандал после матча "Спартак" - "Сочи" (2:2). Тогда "красно-белые" потеряли очки из-за результативных ошибок судьи, а владелец московского клуба Леонид Федун грозил снять команду с чемпионата.

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