В РФС знали о дисквалификации Кухты, из-за которой "Локомотиву" грозит техническое поражение
Фото твиттер "Локомотива"
Футбольная ассоциация Чехии уведомляла Российский футбольный союз о дисквалификации нападающего "Локомотива" Яна Кухты.
"Мы информировали РФС о дисквалификации Яна Кухты в соответствии с правилами ФИФА о трансферах. Дальнейшие шаги РФС и "Локомотива" не зависят от нас", - приводит слова главы дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии Ричарда Бачека iSport.cz.
Напомним, что форвард был удалён в последнем матче за пражскую "Славию" перед уходом в "Локомотив".
Несмотря на это, Кухта дебютировал за "железнодорожников" в первой же игре РПЛ против "Химок", за что московской команде теперь грозит техническое поражение.
Не пропустите: Кухта дал комментарий о возможном техническом поражении "Локомотива" из-за его участия в матче с "Химками". | http://soccernews.ru
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