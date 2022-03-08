В РФС знали о дисквалификации Кухты, из-за которой "Локомотиву" грозит техническое поражение

Фото твиттер "Локомотива"

Футбольная ассоциация Чехии уведомляла Российский футбольный союз о дисквалификации нападающего "Локомотива" Яна Кухты.

"Мы информировали РФС о дисквалификации Яна Кухты в соответствии с правилами ФИФА о трансферах. Дальнейшие шаги РФС и "Локомотива" не зависят от нас", - приводит слова главы дисциплинарного комитета Футбольной ассоциации Чехии Ричарда Бачека iSport.cz.

Напомним, что форвард был удалён в последнем матче за пражскую "Славию" перед уходом в "Локомотив".

Несмотря на это, Кухта дебютировал за "железнодорожников" в первой же игре РПЛ против "Химок", за что московской команде теперь грозит техническое поражение.

Не пропустите: Кухта дал комментарий о возможном техническом поражении "Локомотива" из-за его участия в матче с "Химками". | http://soccernews.ru