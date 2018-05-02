В Риме напали на болельщика "Ливерпуля"

В Риме избили фаната "Ливерпуля", который прибыл в Италию на ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов с "Ромой". Игра пройдет сегодня, 2 мая.

На 27-летнего болельщика красных Карла Джонсона напали неизвестные. Известно, что в руках у одного из них была арматура.

Джонсон получил незначительные повреждения и успел убежать от нападавших.

Напомним, что в первом матче "Ливерпуль" выиграл у "Ромы" со счетом 5:2. | soccernews.ru