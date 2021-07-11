В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото)

Теги лионель мессиаргентина

В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Власти города Росарио, в котором родился нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отреагировали на выигрыш национальной командой Кубка Америки.

На главной достопримечательности Росарио - мемориале национального флага появилась 70-метровая проекция Месси. Именно на этом здании в 1812 году впервые был поднят флаг Аргентины.

В финале Кубка Америки Аргентина победила Бразилию со счетом 1:0. Единственный гол забил Анхель ди Мария.

34-летний Месси выиграл свой первый взрослый трофей со сборной. Ранее у него в активе была только победа на Олимпийских играх.

Не пропустите: Месси вместе с партнерами по сборной Аргентины ярко отпраздновал завоевание Кубка Америки (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Италия - Англия: где смотреть финал Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов