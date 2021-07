В родном городе Месси отреагировали на выигрыш Аргентиной Кубка Америки (фото)

Фото: твиттер Кубка Америки/Автор неизвестен

Власти города Росарио, в котором родился нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отреагировали на выигрыш национальной командой Кубка Америки.

На главной достопримечательности Росарио - мемориале национального флага появилась 70-метровая проекция Месси. Именно на этом здании в 1812 году впервые был поднят флаг Аргентины.

The scene in Lionel Messi's hometown of Rosario ahead of the Copa America final pic.twitter.com/B9lqqbi8l9