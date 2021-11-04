В "Роме" отреагировали на новость об интересе к Азмуну

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В "Роме" отреагировали на новость об интересе к Азмуну

Фото сайт РПЛ

Спортивный директор "Ромы" Тьягу Пинту отрицает, что римский клуб хочет заполучить форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

СМИ писали, что "волки" и "Фиорентина" отправили своих скаутов, чтобы понаблюдать за игрой иранца. Во Флоренции эту информацию уже опровергли.

"Конечно, наши скауты регулярно посещают матчи Лиги Чемпионов. Но "Рома" не проявляет интерес к Азмуну, это фейк", - сказал Пинту.

В этом сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 16 матчей, забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: "Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока. | http://soccernews.ru
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