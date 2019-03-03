В "Роме" приняли важное решение по главному тренеру

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В "Роме" приняли важное решение по главному тренеру

Главный тренер "Ромы" Эусебио Ди Франческо в ближайшее время может быть отправлен в отставку, сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, наставник будет уволен в случае вылета команды из Лиги Чемпионов.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала "Рома" на выезде сыграет с "Порту". Встреча состоится 6 марта. В первом матче "Рома" победила "Порту" со счетом 2:1.

В чемпионате Италии "Рома" после 26 туров занимает пятое место.

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