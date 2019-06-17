В "Роме" прокомментировали уход Тотти
"Рома" написала на официальном сайте сообщение, связанное с уходом Франческо Тотти с поста директора римского клуба.
Сегодня, 17 июня, стало известно, что Тотти покинул "Рому".
"Я очень огорчен тем, что Тотти решил покинуть "Рому". Мы предлагали ему должность технического директора после ухода Мончи и ждали от него ответа.
Мы готовы были ждать и помогать ему вырасти в хорошего менеджера. Этой должностью мы показали, как он важен команде.
Мы понимаем как сложно ему далось решить покинуть клуб спустя 30 лет. Желаем Франческо удачи в будущем", - говорится в заявлении "Ромы".
Тотти - воспитанник римского клуба, в составе которого провел всю свою карьеру с 1992 года по 2017-й. После завершения футбольной карьеры, он стал директором клуба.
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