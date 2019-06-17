В "Роме" прокомментировали уход Тотти

Теги ромафранческо тотти

В "Роме" прокомментировали уход Тотти

"Рома" написала на официальном сайте сообщение, связанное с уходом Франческо Тотти с поста директора римского клуба. 

Сегодня, 17 июня, стало известно, что Тотти покинул "Рому".

"Я очень огорчен тем, что Тотти решил покинуть "Рому". Мы предлагали ему должность технического директора после ухода Мончи и ждали от него ответа.

Мы готовы были ждать и помогать ему вырасти в хорошего менеджера. Этой должностью мы показали, как он важен команде.

Мы понимаем как сложно ему далось решить покинуть клуб спустя 30 лет. Желаем Франческо удачи в будущем", - говорится в заявлении "Ромы".

Тотти - воспитанник римского клуба, в составе которого провел всю свою карьеру с 1992 года по 2017-й. После завершения футбольной карьеры, он стал директором клуба.

Не пропустите: "Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов