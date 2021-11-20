В "Роме" выявили два новых случая коронавируса

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В "Роме" выявили два новых случая коронавируса

Два футболиста "Ромы" заразились коронавирусной инфекцией, сообщает официальный сайт клуба.

Полузащитники Брайан Кристанте и Гонсало Вильяр сдали положительные тесты на COVID-19, несмотря на ранее пройденную вакцинацию. 

Итальянец и испанец отправились на карантин. Их самочувствие - хорошее.

В воскресенье "Рома" проведёт гостевой матч с "Дженоа", начало - в 22:45 по московскому времени.

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