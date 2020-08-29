В "Роме" зафиксирован четвёртый случай заражения коронавирусом
Ситуация с коронавирусом в "Роме" продолжает ухудшаться - о новом заболевшем футболисте становится известно буквально каждый день.
Ранее COVID-19 диагностировали у вратаря Антонио Миранте, защитника Бруно Переса и хавбека Карлеса Переса.
Четвёртым инфицированным игроком "волков" стал голландский вингер Джастин Клюйверт.
Напомним, что новый сезон в Серии А стартует 12 или 19 сентября.
Не пропустите: 8 игроков "Челси" помещены на карантин в связи со вспышкой коронавируса. | http://soccernews.ru
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