В "Роме" зафиксирован четвёртый случай заражения коронавирусом

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В "Роме" зафиксирован четвёртый случай заражения коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в "Роме" продолжает ухудшаться - о новом заболевшем футболисте становится известно буквально каждый день.

Ранее COVID-19 диагностировали у вратаря Антонио Миранте, защитника Бруно Переса и хавбека Карлеса Переса.

Четвёртым инфицированным игроком "волков" стал голландский вингер Джастин Клюйверт.

Напомним, что новый сезон в Серии А стартует 12 или 19 сентября.

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