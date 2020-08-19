В "Роме" зафиксирован случай коронавируса

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В "Роме" зафиксирован случай коронавируса

Вратарь римской "Ромы" Антонио Миранте заразился коронавирусом COVID-19.

"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, симптомов заболевания у меня нет. Я нахожусь на карантине и надеюсь поскорее вернуться в строй", - сообщил Миранте в своем Instagram.

37-летний Миранте выступает за "Рому" с 2018 года, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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