В "Роме" зафиксирован случай коронавируса
Вратарь римской "Ромы" Антонио Миранте заразился коронавирусом COVID-19.
"Мой тест на коронавирус показал положительный результат. Я чувствую себя хорошо, симптомов заболевания у меня нет. Я нахожусь на карантине и надеюсь поскорее вернуться в строй", - сообщил Миранте в своем Instagram.
37-летний Миранте выступает за "Рому" с 2018 года, провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и пропустил 16 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
"Торино" объявил о переходе защитника "Милана"
-
Новый тренер "Барселоны" Куман высказался о Месси
-
"Ахмат" одержал первую победу в РПЛ, обыграв "Ротор"
-
3
Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"
-
"Арсенал" может оформить второй летний трансфер на этой неделе
-
"Барселона" представила Кумана
-
Бывший тренер сборной Беларуси назвал реальное количество протестующих в стране
-
"Ред Булл Зальцбург" обыграл "Лион" в четвертьфинале юношеской ЛЧ. Команды забили семь голов
-
Поль Погба снялся в мотивирующем ролике для Adidas
-
В "Роме" зафиксирован случай коронавируса
-
ЦСКА проведет заключительный раунд переговоров по трансферу португальского хавбека
-
"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Локомотив" впервые потерял очки в сезоне в матче с "Уралом"
-
"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики
-
Защитник "Милана" перейдет в "Торино"
-
"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в АПЛ
-
Александр Кокорин может пропустить еще три матча "Спартака"
-
В АПЛ диагностированы 14 случаев коронавируса
-
Жена Погребняка устроила эротическую фотосессию с Павлом
-
"Барселона" рассчитывает купить защитника "Манчестер Сити" в ближайшие дни
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17