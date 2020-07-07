В России арестовали бывшего украинского футболиста

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В России арестовали бывшего украинского футболиста

Бывший украинский футболист Василий Василенко, вероятно, окажется в российской тюрьме.

Спортсмена 1967 года рождения арестовали в Москве сотрудники ФСБ по подозрению в шпионаже.

Если будет доказано, что Василенко шпионил в пользу Украины, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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