В России бывшего футболиста посадили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины
Бывший украинский футболист Василий Василенко приговорен к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины, сообщает РБК.
Приговор вынесен Мосгорсудом. Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года по обвинению в незаконном перемещении через границу запрещенных веществ. Летом 2020 года ФСБ установил причастность экс-футболиста к шпионской деятельности. Прокурор требовал для обвиняемого 16 лет лишения свободы, но суд оказался немного мягче.
53-летний Василенко в бытность футболистов выступал за "Таврию" из Новотроицкого, "Торпедо" из Мелитополя и "Дружбу" из Бердянска.
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