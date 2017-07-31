В России к ЧМ-2018 заработают вытрезвители
В городах, которые примут матчи Чемпионата Мира-2018, в обязательном порядке будут открыты вытрезвители.
В настоящий момент прорабатываются юридические аспекты данной инициативы.
"В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве и других городах, где будут проходить матчи первенства, решили открывать такие учреждения в обязательном порядке. Поскольку неизбежно будут пьяные болельщики. Например, за время проведения Кубка конфедераций более 600 человек были госпитализированы по разным поводам. В основном это соматические болезни были, но некоторые поводы были связаны и с опьянением", - приводят СМИ слова главного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна.
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