В России могут воссоздать Кубок Премьер-лиги
Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что ведущие клубы чемпионата России поддержали идею воссоздание Кубка лиги.
"Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, "Краснодар". Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов.
Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру", - отметил функционер.
Напомним, что Кубок Премьер-лиги проводился лишь один раз - в 2003 году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|25
|55
|2
|Спартак Москва
|26
|50
|3
|Краснодар
|26
|47
|4
|ЦСКА Москва
|25
|45
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|25
|45
|6
|Уфа
|26
|35
|7
|Арсенал Тула
|26
|35
|8
|Рубин
|26
|34
|9
|Урал
|26
|33
|10
|Ахмат
|25
|30
|11
|Динамо Москва
|25
|30
|12
|Ростов
|26
|30
|13
|Амкар
|25
|28
|14
|Анжи
|26
|24
|15
|Тосно
|26
|24
|16
|СКА Хабаровск
|26
|13