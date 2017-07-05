В России могут запретить государственным корпорациям покупать легионеров в клубы страны

Депутаты фракции КПРФ выступили с инициативой законодательно запретить государственным корпорациям тратить деньги на приобретение легионеров в футбольные команды.

"Мы выступим с законодательной инициативой запретить покупку иностранных легионеров на средства госкорпораций", - сообщил депутат Государственной думы от КПРФ Юрий Афонин.

Позицию замглавы правительства РФ Виталия Мутко по этому вопросу депутаты узнают 5 июля. | http://soccernews.ru