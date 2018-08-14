В России может появиться фонд финансовой помощи футбольным клубам

Теги рплсергей прядкин

В России может появиться фонд финансовой помощи футбольным клубам

В России может появиться фонд финансовой помощи футбольным клубам.

"Ряд руководителей клубов уже обратились ко мне с вопросом о стабилизационном фонде, и я их поддерживаю. Негоже, чтобы через считаные туры команда снималась с чемпионата, особенно для той страны, которая проводила Чемпионат Мира. Нам нужно создавать какой-то финансовый резерв. На ближайшем собрании обсудим этот вопрос. Если создавать фонд, то он должен работать на всех в равных условиях. Всегда нужно работать на опережение, у нас будет очень жёсткий контроль во всех сферах" - сказал президент РПЛ Сергей Прядкин.

Стоит отметить, что сейчас финансовые трудности испытывает "Анжи", а в прошлом сезоне по этой же причине прекратили существование "Тосно" и "Амкар".

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