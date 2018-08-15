В России намерены проверить расходы на строительство стадиона "Зенита"

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга было принято решение о проверке использования бюджетных средств Санкт-Петербурга при строительстве стадиона "Санкт-Петербург", сообщает официальный сайт КСП.

Напомним, что стадион строился с 2007 по 2017 годы и смета строительства составила, по некоторым данным, более 48 миллиардов рублей.

Не пропустите: В Госдуме России призвали наказать ПАОК и Хачериди за демонстрацию украинского флага. | http://soccernews.ru