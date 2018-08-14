В России оценили динамику посещаемости стадионов после ЧМ-2018

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что посещаемость чемпионата России значительно выросла после проведения Чемпионата Мира-2018.

"Нас определенно радует тенденция по посещаемости после проведения Чемпионата Vира. Да, возможно ее нельзя сравнить с посещаемостью на мировом первенстве, но общее количество болельщиков возросло. Особым ростом отмечаются стадионы, на которых проходили матчи Чемпионата Мира", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Стоит отметить, что в третьем туре матчи РФПЛ посетили 135 тысяч человек. А в первом туре был установлен рекорд посещаемости для стартовых туров чемпионатов России. Восемь матчей посетили 169 600 человек и это более, чем на 70 тысяч зрителей больше, чем в прошлом сезоне.

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