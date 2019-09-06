В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге
Член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что новости о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге являются недостоверными.
"Про финал Лиги Чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдёт в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами", - сказал Сорокин.
Ранее сообщалось, что главный матч самого престижного еврокубкового турнира через два года примет "Газпром Арена".
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