В России опровергли информацию о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге

Член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что новости о проведении финала Лиги Чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге являются недостоверными.

"Про финал Лиги Чемпионов запустили странную информацию, это не является правдой. Основанием стала презентация Санкт-Петербурга, которая делалась на одном из конгрессов. Однако решение будет принимать исполком УЕФА, это произойдёт в Любляне 24 сентября. На данный момент все сообщения о финале Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге являются домыслами", - сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что главный матч самого престижного еврокубкового турнира через два года примет "Газпром Арена".

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