В России оскорбляют Хорватию после слов Виды

23 Теги россияхорватиядомагой вида

В России оскорбляют Хорватию после слов Виды

Российские фанаты пришли в состояние крайнего негодования после высказывания защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который посвятил Украине победу своей команды над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.

В центре Москвы большая группа болельщиков выкрикивала крайне оскорбительные высказывания в адрес Хорватии.

 

Напомним, что Хорватия вышла в полуфинал ЧМ-2018, где сыграет с Англией.

Не пропустите: Вида и Вукоевич посвятили победу над Россией киевскому "Динамо" и Украине. | http://soccernews.ru

Комментарии
кекс

он чмошник , я надеюсь не все хорваты такие ? если все то очень жаль)))

Ответить
русский

е***ть хорватию!!! и александра здешнего тоже...

Ответить
Алекс

Саша ты порохоотсос

Ответить
Зоя

А ты чей раб ? Порошенковский ?

Ответить
Александр

Вида молодец. Свободный человек. Супер. А этих чмошников власть имеет во все дыры. В России запрещена проституция.Ха-Ха-Ха

Ответить
Алексей

Кастрюля на голову давит, или от скакания переутомился.

Ответить
Виктор

Следи за базаром

Ответить
Анатолий

А мне кажется заголовок соответсвует содержанию видео: слышу оскорбления в адрес хорватов. Думаю, Виду освистают в полуфинале.. но так ему и надо. Этим я бы и ограничился.

Ответить
Александр

А Виде на тебя насрать раб Медведевский

Ответить
Hjhff

Ты задница,пидр

Ответить
Алекс

Саша а нам прежде всего-На тебя/и на всех остальных!!!

Ответить
Анатолий

А мне кажется заголовок соответсвует содержанию видео: слушу оскорбление в адрес болельщиков. Думаю, Виду освистают в полуфинале.. но так ему и надо. До большего, надеюсь, не дойдет..

Ответить
Владимир Михайлин

....иногда ,после таких высказываний футболистов, думаешь..а мозги то у них есть или все выбило...!!!???

Ответить
Александр

А у тебя их точно нет американский жоболиз.

Ответить
Я рад

Не стал смотреть, судя по каментам, ролик не сответствует содержанию. Хорватам спасибо.

Ответить
галина

Не надо поддаваться на провокацию!

Ответить
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта

Тут Вроде не Хорватию оскорбляют. Да и Вида, врятли точно знает, что вкладывают в эту фразу, херои майдана. Совпадение ли, но самый не адекватный админ данного ресурса, "еуропеец"

Ответить
Пьянь

Жоня, не стыдно тебе так себя вести?

Ответить
Джонни

Вау! У горе-админушки, Стасюнчика, собирающего говённый интернет-мусор по всей сети, появился повод для гордости! )))) Прям рад за тебя! Полтора кретина, обожравшись пива после очередного отскока, вспомнили про несчастную, вечно обиженную нищую страну и её загибающийся клубик!.. Это ли не повод отметить! "Оболони" хряпнуть, да с дырявыми на парадике прогуляться! ))))

Ответить
lyavon

Джонни, ты ущербный, а жаль...

Ответить
Джонни

Не трать свою жалость попусту. ))) За собой следи, идеальный. )

Ответить
Пьянь

Так все же, ты попрыгав вчера в стае этих обезьян, уже готов аннексировать часть Хорватии? Пойдешь в ихтамнеты?))

Ответить
Джонни

Ну просто феерический ход мысли, Жигуляхер! ))))) Продолжай! А я за поп-корном! )))

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов