В России оскорбляют Хорватию после слов Виды

Российские фанаты пришли в состояние крайнего негодования после высказывания защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который посвятил Украине победу своей команды над Россией (2:2, 4:3 по пенальти) в четвертьфинале Чемпионата Мира-2018.

В центре Москвы большая группа болельщиков выкрикивала крайне оскорбительные высказывания в адрес Хорватии.

Напомним, что Хорватия вышла в полуфинал ЧМ-2018, где сыграет с Англией.

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