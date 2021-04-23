В России отреагировали на решение УЕФА отдать Санкт-Петербургу ещё три матча Евро-2020

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В России отреагировали на решение УЕФА отдать Санкт-Петербургу ещё три матча Евро-2020

Фото РИА Новости / Павел Бедняков

Глава оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин дал комментарий по поводу переноса из Дублина в Россию трёх матчей группового этапа Евро-2020.

Напомним, что ирландская столица не смогла гарантировать допуск зрителей на стадион, поэтому право проводить игры Чемпионата Европы у неё отобрали.

Вследствие этого матчи Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня) решили отдать Санкт-Петербургу.

"Для нас это, безусловно, дополнительная нагрузка, но это свидетельствует о доверии к России как к организатору и о том, что РФС является надёжным партнёром УЕФА, который всегда готов посодействовать. Убеждены, что справимся, у нас прекрасный стадион, поле в хорошем состоянии. Уверены, что семь матчей - посильная нагрузка", - сказал Сорокин.

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