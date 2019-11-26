В России отреагировали на возможный перенос матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга в другой город

Генеральный директор оргкомитета матчей чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал возможный перенос матчей в другую страну.

"Мы продолжаем готовиться к Евро-2020. Правообладателем турнира является УЕФА, а никакая другая организация, о чем мы много раз говорили. Мы полагаемся на благоразумие и на нашу успешную подготовку", - приводят слова Сорокина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Россия может быть лишена права проведения матчей финальной стадии чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, а также финального поединка Лиги Чемпионов сезона-2020/21 в тот же городе.

Дело в том, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отстранить Россию от международных турниров на четыре года. Кроме того, отстранение России может коснуться матчей чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре.

Не пропустите: Сборную России могут отстранить от чемпионата мира 2022 года. | http://soccernews.ru