В России ответили США на предупреждение американским болельщикам о поездках на ЧМ-2018

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В России ответили США на предупреждение американским болельщикам о поездках на ЧМ-2018Представитель посольства РФ в Вашингтоне прокомментировал заявление администрации президента США Дональда Трампа о том, что американцам лучше отказаться поездок сограждан в Россию во время Чемпионата Мира-2018. 

"Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ, – приводит RT комментарий посольства РФ в Вашингтоне. – Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде.

Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ (а может, и благодаря ей), интерес к нашей стране растет", - сказал дипломат.

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