В России перестанут показывать чемпионат Франции

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приостановила сотрудничество с "Матч ТВ" по показу матчей Лиги 1, сообщается на официальном сайте LFP.

"Мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории", – написал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в своем телеграм-канале.

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