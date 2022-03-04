В России перестанут показывать чемпионат Франции
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) приостановила сотрудничество с "Матч ТВ" по показу матчей Лиги 1, сообщается на официальном сайте LFP.
"Мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было. Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории", – написал генеральный продюсер "Матч ТВ" Александр Тащин в своем телеграм-канале.
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