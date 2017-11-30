В России попросили фанатов сборной Англии не злоупотреблять алкоголем во время ЧМ-2018

Теги англия

В России попросили фанатов сборной Англии не злоупотреблять алкоголем во время ЧМ-2018Исполнительный директор центра Visit Russia Игорь Карзов попросил английских фанатов не пить много алкоголя во время визита в Россию на ЧМ-2018. 

"Британские болельщики любят много выпить, мы это знаем. Мы не можем гарантировать безопасность, если фанаты будут сильно пьяны и поведут себя неподобающе. Не можем гарантировать, что все будет в порядке. Я бы рекомендовал много не пить, когда вы в России. Одна пинта пива до или после игры – это нормально. В России контроль будет на высоком уровне. Службы безопасности будут следить, чтобы люди не были пьяными. Они постараются помочь избежать конфликтных ситуаций.

Я не хочу вспоминать то, что случилось в Марселе во время Евро-2016, потому что в целом люди в России очень гостеприимны. Это для нас большое событие. Многие постараются сделать так, чтобы иностранные болельщики чувствовали себя потрясающе в наших городах", - сказал он. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

не пей а то будет вокзал-гостинница-бухло-стадион-бухло-драка-деревянный макинтош-вокзал-дома-кладбище

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов