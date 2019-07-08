В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева

Фарфоровый завод Сысерти выполнил фигурки полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Как рассказали изготовители, фигурки полностью выполнены вручную. Мамаеву даже нарисовали его татуировки.

Стоимость фигурок Кокорина и Мамаева составляет по 2 990 рублей за штуку.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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