В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
Фарфоровый завод Сысерти выполнил фигурки полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Как рассказали изготовители, фигурки полностью выполнены вручную. Мамаеву даже нарисовали его татуировки.
Стоимость фигурок Кокорина и Мамаева составляет по 2 990 рублей за штуку.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.
Не пропустите: Адвокат: "Кокорин и Мамаев будут сидеть на месте бывшего концлагеря". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
-
"Атлетико" оштрафует Гризманна
-
Бразилия - самая сильная команда Америки, но перуанцы могли испортить праздник "селесао": разбираем финал Копа Америка
-
СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций
-
Официально: Арнаутович перешёл в "Шанхай СИПГ"
Лента новостей
-
Косиельни может вернуться во Францию
-
"Реал" хочет отказать "Атлетико" и продать Хамеса в "Наполи"
-
"Бавария" представила Эрнандеса, который был куплен за 80 миллионов евро
-
В России появились в продаже фарфоровые фигурки с изображениями Кокорина и Мамаева
-
Три российских клуба поборются за хавбека сборной Уругвая
-
1
Маркиньос: "Меня разочаровали слова Месси. Нужно уметь проигрывать"
-
"Атлетико" представил самого дорогого новичка в истории клуба
-
Неймар намерен форсировать свой переход в "Барселону"
-
Дембеле вышел из отпуска раньше срока
-
Агент подтвердил интерес ЦСКА к Оньекуру
-
Фелиш: "Роналду - лучший футболист мира на данный момент и, возможно, в истории"
-
Малком может перебраться во Францию
-
Гризманн будет лишаться 4% зарплаты за каждый пропущенный день сборов "Атлетико"
-
Президент "Вииторула": "Хаджи на прицеле у "Спартака" и "Барселона", однако в каталонский клуб мы его не отпустим"
-
Клопп не исключил, что в будущем может возглавить сборную Германии
-
Ибрагимович включил 11 Златанов в свою команду мечты
-
Кудряшов раскритиковал современное поколение российских футболистов
-
1
Два года назад скауты "Спартака" забраковали Эвертона, который стал лучшим бомбардиром Кубка Америки-2019
-
"Атлетико" оштрафует Гризманна
-
Бразилия - самая сильная команда Америки, но перуанцы могли испортить праздник "селесао": разбираем финал Копа Америка
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20