В России появился новый герой

Теги россияиспанияартём дзюба

В России появился новый геройПосле гола в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала Чемпионата Мира в исполнении форварда национальной команды России Артема Дзюбы в его стране появился новый герой.

Напомним,  сборная России повторила антирекорд Болгарии 50-летней давности. | soccernews.ru

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