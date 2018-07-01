В России появился новый герой

После гола в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала Чемпионата Мира в исполнении форварда национальной команды России Артема Дзюбы в его стране появился новый герой.

Напомним, сборная России повторила антирекорд Болгарии 50-летней давности. | soccernews.ru