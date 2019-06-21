В России появится детская академия ПСЖ

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В России появится детская академия ПСЖ

ПСЖ решил открыть собственную детскую академию на территории России.

Руководить проектом будет Микаэль Годрилье, который до последнего времени работал с юношескими командами французского гранда.

Академия будет базироваться в московском спорткомплексе "Лужники". В сентябре она откроет двери для детей возрастом от 3 до 15 лет.

Напомним, что в прошлом сезоне ПСЖ стал победителем Лиги 1.

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