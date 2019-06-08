В России появится служба по профилактике и мониторингу договорных матчей

Российский футбольный союз на фоне скандала с договорным матчем в ПФЛ решил создать специальную структуру, которая будет бороться с этим явлением.

"Мы готовим поправки в регламент, чтобы у нас была возможность усилить ответственность за попытки влиять на результат. Кроме того, в РФС будет создана специальная служба, которая будет заниматься профилактикой, мониторингом и пресечением противоправного влияния на результаты футбольных матчей", - сказал президент союза Александр Дюков.

Напомним, что договорным оказался матч 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" между "Чайкой" из Песчанокопского и "Черноморцем" из Новороссийска.

Накануне КДК РФС вынес первые решения по наказанию виновных. Три футболиста отстранены до 2022 года, тренер "Черноморца" - до 2020 года. Кроме того, годовую дисквалификацию получил генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко, который первым обратил внимание на странность встречи. В итоге выяснилось, что он также замешан в противоправной деятельности. Функционер предлагал игрокам другого клуба деньги, чтобы мотивировать их на победу.

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