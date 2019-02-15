В России приняли важное решение о статусе белорусских футболистов

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В России приняли важное решение о статусе белорусских футболистов

Власти Российской Федерации приняли важное решение о статусе белорусских спортсменов, в частности, футболистов.

Как сообщает БЕЛТА, с сезона 2019/2020 в российских турнирах игроки из Беларуси не будут считаться легионерами.

"Очень важное направление - сближение российского и белорусского законодательств с точки зрения обеспечения равных прав российских и белорусских граждан. В прошлом году мы активно поработали и утвердили ряд приказов по игровым командным видам спорта. Теперь белорусские спортсмены пользуются теми же правами, что и российские, и на них не будут распространяться ограничения по участию и на заявку на соревнования. Сейчас будет утверждён последний приказ по футболу, и это внесут в регламент российского футбольного союза" - сказал министр спорта РФ Павел Колобков.

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