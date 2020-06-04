В России прокомментировали возможность проведения в стране мини-турнира Лиги Чемпионов

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В России прокомментировали возможность проведения в стране мини-турнира Лиги Чемпионов

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отрицает желание России провести на своей территории мини-турнир плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20.

"Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги Чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги Чемпионов я узнал из прессы, а не из официальных источников. Я бы рекомендовал дождаться 17 июня, когда все решения на этот счёт будут приняты. Мне сложно комментировать даже возможность проведения мини-турнира финала Лиги Чемпионов в России, потому что с этим никто не обращался. Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять", - сказал Сорокин.

По сведениям Bild, УЕФА может доиграть ЛЧ в одной стране, начиная со стадии четвертьфиналов. Для этого страна должна предоставить четыре стадиона, находящиеся в радиусе 100 километров.

Ранее сообщалось о намерениях Германии и Португалии подать заявки на проведение таких мини-турниров.

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