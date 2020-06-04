В России прокомментировали возможность проведения в стране мини-турнира Лиги Чемпионов
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин отрицает желание России провести на своей территории мини-турнир плей-офф Лиги Чемпионов сезона 2019/20.
"Мне ничего неизвестно о возможности проведения мини-турнира финала Лиги Чемпионов в России. Даже о каких-то сложностях Стамбула в проведении финала Лиги Чемпионов я узнал из прессы, а не из официальных источников. Я бы рекомендовал дождаться 17 июня, когда все решения на этот счёт будут приняты. Мне сложно комментировать даже возможность проведения мини-турнира финала Лиги Чемпионов в России, потому что с этим никто не обращался. Ни я, ни мои сотрудники этот вариант не прорабатывали. Если будет политическое решение, то будем исполнять", - сказал Сорокин.
По сведениям Bild, УЕФА может доиграть ЛЧ в одной стране, начиная со стадии четвертьфиналов. Для этого страна должна предоставить четыре стадиона, находящиеся в радиусе 100 километров.
Ранее сообщалось о намерениях Германии и Португалии подать заявки на проведение таких мини-турниров.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20