В России пропал болельщик из Англии

В Самаре пропал болельщик из Англии. Как сообщили в полиции, последний раз мужчину видели 6 июля.

После этого он на связь не выходил, но пользовался кредитной картой в Москве.

Представитель британского посольства обратился в правоохранительные органы.

"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявление о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали, информация размещенная в СМИ в данный момент проверяется", - сказал сотрудник пресс-службы управления МВД по Самарской области.

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