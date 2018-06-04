В России Роналду будет охранять боец ММА

Во время Чемпионата Мира 2018 года, который пройдёт в России, капитана сборной Португалии Криштиану Роналду будет охранять не только бывший десантник, тореадор Нуно Марекос.

Как сообщает The Mirror, также за личной безопасностью 33-летнего португальца будет следить боец MMA Гонсало Сальгадо.

Отметим, что Сальгадо выиграл семь боев с пятью нокаутами в супертяжёлом весе в период с 2006 по 2011 год. | http://soccernews.ru