В России сделали матрёшки в виде Кокорина и Мамаева в тюремной форме

Скандал вокруг форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева вдохновил на творчество российскую художницу Веру Стрельцову.

Она сделала матрёшки в виде скандальных футболистов, одетых в тюремную форму.

Напомним, что Кокорин и Мамаев находятся в СИЗО - их арестовали до 8 декабря за избиение нескольких человек.

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