В России сестра погибшего футболиста обвинила в его смерти полицию



Марианна Вшивкова, сестра погибшего футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова, обвинила в смерти своего брата полицейских.

Ранее в заявлении полиции смерть Вшивкова была представлена в качестве вины самого потерпевшего. По данным полицейских, футболист в отделе полиции специально повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а затем умер в больнице.

"Вчера моего старшего брата не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким "доблестные сотрудники полиции". Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею… И получил ожог 70 процентов тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!" - написала Марианна на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

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