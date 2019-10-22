В России сестра погибшего футболиста обвинила в его смерти полицию

Теги

В России сестра погибшего футболиста обвинила в его смерти полицию
Марианна Вшивкова, сестра погибшего футболиста черняховского "Прогресса" Ивана Вшивкова, обвинила в смерти своего брата полицейских.

Ранее в заявлении полиции смерть Вшивкова была представлена в качестве вины самого потерпевшего. По данным полицейских, футболист в отделе полиции специально повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а затем умер в больнице.

"Вчера моего старшего брата не стало, потому что он был убит теми, кто должен нас защищать, кто прикрывается громким "доблестные сотрудники полиции". Эти звери обварили его заживо, а сейчас, как и в любой такой же ситуации, которая уже становится привычной в нашей стране, прикрывают свою жопу, утверждая, что он сам вырвал батарею… И получил ожог 70 процентов тела. Не нужно быть врачом, гением или экстрасенсом, чтобы понять, что эта ситуация нереальна и просто абсурдна!" - написала Марианна на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Не пропустите: Экс-хавбек "Локомотива" Михалик рассказал, когда завершит карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина

"Динамо" опубликовало комикс в честь 90-летия со дня рождения Яшина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 13 29
3 Краснодар Краснодар 13 27
4 Ростов Ростов 13 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 13 26
6 Урал Урал 13 17
7 Крылья Советов Крылья Советов 13 17
8 Уфа Уфа 13 16
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 13 15
10 Рубин Рубин 13 15
11 Спартак Москва Спартак Москва 13 15
12 Оренбург Оренбург 13 14
13 Сочи Сочи 13 13
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 13 11
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов