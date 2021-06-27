В России умер футболист во время матча. Он был подставным игроком
Президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Дмитрий Смирнов сообщил, что один из футболистов, имя которого не называется, мер во время матча ЛФЛ Юго-Запад. При этом футболиста не было в заявке на игру.
"Мы пока сами выясняем подробности. Это произошло вчера вечером. Произошло примерно то же самое, что было и с Эриксеном. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости, как таковой. Плюс, игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.
Первую необходимую помощь он получил от медиков находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности", - приводит слова Смирнова Sport24.| http://soccernews.ru
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