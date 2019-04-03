В России впервые использовали VAR. Красную карточку получил игрок "Урала"

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В России впервые использовали VAR. Красную карточку получил игрок "Урала"

В первом матче 1/2 финала Кубка России между "Уралом" и "Арсеналом" впервые в истории российского футбола была использована Система видеопомощи арбитрам (VAR).

При помощи VAR был удален полузащитника "Урала" Петрюс Бумаль, хотя изначально арбитр Алексей Еськов показал ему желтую карточку за удар локтем соперника.

Напомним, что ранее VAR в России использовался во время матчей чемпионата мира-2018.

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