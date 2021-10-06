В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024

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В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024

Пресс-служба сборной России пошутила над логотипом чемпионата Европы 2024 года. Дело в том, что вокруг трофея Евро есть цвета российского флага.

"Это уайлд кард?" — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере российской национальной команды.

Уайлд кард - это специальное приглашение для спортсмена или команды, которые не прошли общую квалификацию.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля по 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года.

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