В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024

Пресс-служба сборной России пошутила над логотипом чемпионата Европы 2024 года. Дело в том, что вокруг трофея Евро есть цвета российского флага.

"Это уайлд кард?" — говорится в сообщении, опубликованном в официальном твиттере российской национальной команды.

Уайлд кард - это специальное приглашение для спортсмена или команды, которые не прошли общую квалификацию.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля по 2024 года. Жеребьевка отборочного турнира пройдет в декабре 2022 года. Жеребьевка финального этапа состоится в декабре 2023 года.

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