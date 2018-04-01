В России задержали миллиардера, которого обвиняют в хищении средств выделенных на ЧМ-2018

Миллиардер Зиявудин Магомедов был задержан в России.

Как сообщают российские СМИ, Магомедова обвиняют в крупных хищениях денежных средств, которые были выделены на строительство стадиона "Арена Балтика" к ЧМ-2018.

Отметим, что по мнению следствия Магомедов украл 2,5 миллиарда рублей. Сам бизнесмен вину отрицает.

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