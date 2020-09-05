В российском клубе зафиксирована вспышка коронавируса

Значительная часть состава брянского "Динамо" имеет признаки заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба ФНЛ.

В связи с этим принято решение отменить матч 7-го тура первенства между динамовцами и "Спартаком-2".

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС в скором времени определит судьбу указанной игры.

ФНЛ пожелала футболистам брянского "Динамо" скорейшего выздоровления.

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