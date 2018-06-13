В Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира. Так, сегодня в Казани высадилась сборная Японии. Уже послезавтра подопечные Акиры Нисино проведут открытую тренировку для прессы.

Соперниками японцев по групповому этапу ЧМ будут команды Польши, Сенегала и Колумбии.

Напомним, вчера Япония в товарищеском матче обыграла Парагвай. | soccernews.ru