В Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира

Теги япония

В Россию прибыл последний из участников Чемпионата МираВ Россию прибыл последний из участников Чемпионата Мира. Так, сегодня в Казани высадилась сборная Японии. Уже послезавтра подопечные Акиры Нисино проведут открытую тренировку для прессы.

Соперниками японцев по групповому этапу ЧМ будут команды Польши, Сенегала и Колумбии.

Напомним, вчера Япония в товарищеском матче обыграла Парагвай. | soccernews.ru

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