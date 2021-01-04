В "Ростове" креативно пошутили о возможном переходе Фалькао

Пресс-служба "Ростова" опубликовала выдуманный диалог с колумбийским нападающим "Галатасарая" Радамелем Фалькао о его возможном переходе в российский клуб.

"Нет, я не пойду", - написал "Фалькао".

"Всe-таки не поедет, епт", – говорится в англоязычном Twitter "Ростова".

В нынешнем сезоне 34-летний Фалькао провел за "Галатасарай" девять матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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