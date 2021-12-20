В "Ростове" накопилась серьёзная задолженность перед футболистами

СМИ узнали, что игрокам "Ростова" уже четыре месяца не платят зарплату.

По данным "Матч ТВ", подобная ситуация в донском клубе случается не впервые.

Тем не менее, во всех предыдущих случаях "Ростов" погашал задолженность перед футболистами в полном объёме.

"Жёлто-синие" ушли на зимнюю паузу на 14-м месте в РПЛ, имея 18 очков в 18 турах.

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