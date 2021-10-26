В "Ростове" назвали причину назначения Кафанова на пост главного тренера
Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен
В пресс-службе "Ростова" прокомментировали назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.
"Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остается в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. "Ростов" соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов", — сообщили в пресс-службе "Ростова" телеканалу "Матч ТВ".
Напомним, что некоторое время назад "Ростов" остался без главного тренера после отставки Юрия Семина. После 12 туров ростовчане с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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