В "Ростове" назвали причину назначения Кафанова на пост главного тренера

Фото: инстаграм "Ростова"/Автор неизвестен

В пресс-службе "Ростова" прокомментировали назначение Виталия Кафанова на пост главного тренера команды.

"Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остается в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. "Ростов" соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов", — сообщили в пресс-службе "Ростова" телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, что некоторое время назад "Ростов" остался без главного тренера после отставки Юрия Семина. После 12 туров ростовчане с 12 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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