В "Ростове" назвали причину победы "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов

Пресс-служба "Ростова" сообщила, за счет чего "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале Лиги Чемпионов и стал обладателем трофея.

"Парни из "Ливерпуля" пожили с нами в отеле зимой 4 дня и выиграли", - гласит твиттер ростовского клуба.

Напомним, что "Ливерпуль" в шестой раз в своей истории стал победителем Лиги Чемпионов и вышел на третье место по этому показателю, уступая только "Реалу" (13) и "Милану" (7).

Кроме того ливерпульцы в 12-й раз выиграли еврокубок, что является рекордом для английских клубов.

Не пропустите: "Ливерпуль" показал видео из раздевалки после победы в финале Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru