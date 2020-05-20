В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусом

Все игроки "Ростова" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В скором времени команда сможет начать индивидуальные тренировки на базе клуба.

Напомним, в ряде российских клубов были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 21 июня.

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