В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусом

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В "Ростове" не выявлены случаи заражения коронавирусомВсе игроки "Ростова" сдали отрицательные тесты на коронавирус. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В скором времени команда сможет начать индивидуальные тренировки на базе клуба.

Напомним, в ряде российских клубов были выявлены случаи заражения коронавирусом.

Возобновление сезона в РПЛ запланировано на 21 июня. 

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