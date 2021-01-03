В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном обмене Норманна на Кокорина

"Ростов" не интересуется нападающим московского "Спартака" Александром Кокориным, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным источника, ростовский клуб не планирует отпускать в "Спартак" норвежского полузащитника Матиаса Норманна в обмен на Кокорина. Приоритетом для ростовчан является продажа норвежца в один из клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На счету 24-летнего Норманна один забитый мяч и две голевые передачи в 14 поединках.

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